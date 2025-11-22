Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulamaları eğitimi verildi

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere bitki koruma uygulamaları eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 22.11.2025 - 10:59
        Kırklareli'nde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulamaları eğitimi verildi
        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere bitki koruma uygulamaları eğitimi verildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda çiftçilere, bitki koruma ürünlerinin tanımı, doğru ve güvenli uygulama yöntemleri, uygulama ekipmanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

        Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, eğitim ile üreticilerin bilinçli uygulama yaparak, ürün kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Karaca, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılmasının insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

