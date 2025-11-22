Kırklareli'nde çiftçilere bitki koruma ürünleri uygulamaları eğitimi verildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere bitki koruma uygulamaları eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen programda çiftçilere, bitki koruma ürünlerinin tanımı, doğru ve güvenli uygulama yöntemleri, uygulama ekipmanlarının kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, eğitim ile üreticilerin bilinçli uygulama yaparak, ürün kalitesini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitimlerin devam edeceğini ifade eden Karaca, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılmasının insan sağlığı ve çevrenin korunması açısından da önemli olduğunu sözlerine ekledi.