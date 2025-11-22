Babaeski İtfaiye Müdürlüğünce, hastanede düzenlenen eğitimde sağlık çalışanlarına, yangına ilk müdahale, tahliye, müdahale teknikleri, söndürme cihazlarının etkin ve güvenli kullanım gibi konularda bilgi verildi.

Daha sonra, iş güvenliği uzmanı Mesut Balaban tarafından hastanede alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri hakkında sunum yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısı düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.