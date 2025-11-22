Kırklareli'nde nişanlısının evinde silahla vurulan genç kız hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen genç kız hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen genç kız hayatını kaybetti.
Gündoğdu Mahallesi'ne gelen bir grup, daha önce husumetli oldukları öğrenilen kişinin evine silahla ateş açtı.
Evden de karşılık verilmesi üzerine iki grup arasında çatışma yaşandı.
Olayda, nişanlısının evine aile yemeği için geldiği öğrenilen R.S. (19) silahla ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından R.S'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kavgaya karışan 12 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Öte yandan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.