        Emmanuel Agbadou: Beşiktaş'taki ilk golüm galibiyeti getirdi - Beşiktaş Haberleri

        Emmanuel Agbadou: Beşiktaş'taki ilk golüm galibiyeti getirdi

        Beşiktaş'ın defans oyuncusu Emmanuel Agbadou, 1-0'lık Kocaelispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'taki ilk golüm galibiyeti getirdi" dedi.

        Giriş: 28.02.2026 - 18:42
        "Beşiktaş'taki ilk golüm galibiyeti getirdi"

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Emmanuel Agbadou, açıklamalarda bulundu.

        "İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK"

        Mücadeleyi değerlendiren Agbadou, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık." dedi.

        "İLK GOLÜM GALİBİYETİ GETİRDİ"

        Attığı gol hakkında da konuşan Fildişi Sahilli stoper, "Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

