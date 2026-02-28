Emmanuel Agbadou: Beşiktaş'taki ilk golüm galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Emmanuel Agbadou, açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Agbadou, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlerde hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık." dedi.

"İLK GOLÜM GALİBİYETİ GETİRDİ"

Attığı gol hakkında da konuşan Fildişi Sahilli stoper, "Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.