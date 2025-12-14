Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Valisi Turan, Şükrüpaşa köyünde ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şükrüpaşa köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:33 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:33
        Kırklareli Valisi Turan, Şükrüpaşa köyünde ziyaretlerde bulundu
        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Şükrüpaşa köyünü ziyaret etti.

        Turan, köy kahvehanesinde bir araya geldiği vatandaşların isteklerini dinledi.

        Köyde devam eden yatırım ve altyapı çalışmaları hakkında köy muhtarı Faik Büyükkarış'tan bilgi alan Turan, sosyal destek hizmetlerini değerlendirdi.

        Daha sonra Kıbrıs gazisi Habip Büyükkarış'ı evinde ziyaret eden Turan, gazi ve ailesi ile bir süre sohbet etti.

        Vali Turan'a ziyarette, İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay İsa Murat Övez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş ve İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Onur Karadağ eşlik etti.

