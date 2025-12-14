Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 14.12.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince, Demirköy ilçesinin İğneada beldesindeki limanda perakende satış yerleri ile balıkçı tekneleri kontrol edildi.

        Denetimde, asgari avlanabilir balık boyları, av araçları uygunluğu ve ruhsat izin belgeleri incelendi.

        Balıkçı teknelerinde avlanan balık kota uygunluğu, miktar doğruluğu ve taşıma koşulları kontrol edildi.

        Sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Doğu Karadeniz için uyarılar! Meteoroloji'den sağanak açıklaması
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Önce çarptı sonra yola devam etti
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Icardi tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Kendisi ile konuşmak istemeyen genç kadını katletti!
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Bakan açıkladı! Cezalar artırılıyor
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Güllü'nün tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadesi ortaya çıktı!
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        Kruvaziyer turizminde tarihi rekor
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Kırklarelispor hükmen galip
        Kırklarelispor hükmen galip
        Oto gaz tüplerine gizlenen 70 kilo esrar yakalandı
        Oto gaz tüplerine gizlenen 70 kilo esrar yakalandı
        Kıbrıs gazisi Ekrem Karaca memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlan...
        Kıbrıs gazisi Ekrem Karaca memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlan...
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi
        Kırklareli'nde şehit Eren Bülbül anısına futbol turnuvası düzenlendi
        Babaeski'de otomobil cayır cayır yandı
        Babaeski'de otomobil cayır cayır yandı