Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, esnaf ziyaretinde bulundu.
Fevzi Çakmak Bulvarı'nda dükkanları ziyaret eden Bulut, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.
Altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bulut, kentin gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.
