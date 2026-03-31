    Takipde Kalın!
        Kırklareli merkezli 5 ildeki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli 5 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 12:53 Güncelleme:
        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Vize ilçesinde kiralık bir otomobilde 5 Fas uyruklu düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yapan bir şüphelinin yakalanması üzerine soruşturma başlattı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik Takip Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, düzensiz göçmenlerin Doğu illerinden kargo firmalarının sahte logoları kullanılan araçlar ve şehirler arası otobüslerle sahte yolcu belgeleri düzenlenerek İstanbul'a buradan da kiralık araçlar ile Edirne ve Kırklareli'nin sınır bölgelerine taşındığı belirlendi.

        Yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenlerin yurt dışına çıkışlarına olanak sağladıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

        Kırklareli merkezli, İstanbul, Şanlıurfa, Bursa ve Karaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, F.Y, H.A.S, K.S, M.K.M, M.E. ve Z.T. gözaltına alındı.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

