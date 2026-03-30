Kırklareli İl Encümeni Toplantısı gerçekleştirildi.



Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.



Ardından encümen üyeleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.



- Altyapı çalışmaları sürüyor



Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.



Altyapı çalışmalarını önemsediklerini bildiren Bulut, vatandaşlara gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür etti.





- Anaokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu





Pınarhisar ilçesinde anaokulu öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu.





Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Yüksekokulunda düzenlenen törende Kaymakam Enver Özderin ile anaokulu öğrencileri fidan dikti.





Özderin, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini söyledi.





Tüm vatandaşları fidan dikmeye davet eden Özderin, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.





Programa, Meslek Yüksekokulu Müdürü Can Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan da katıldı.















