        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri göletlerde incelemede bulundu.

        Giriş: 29.03.2026 - 14:52 Güncelleme:
        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri balıklandırma programı kapsamında incelemelerini sürdürüyor.

        Ekipler göletlerin su seviyelerini kontrol etti.

        İncelemelerin ardından uygun görülen göletlerde balıklandırma çalışması yapılacak.

        - Buğday ekili alanlar incelendi

        Pehlivanköy ilçesinde buğday ekili tarım alanları incelendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal inceleme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

        Mevsim itibarıyla gelişim sürecindeki buğday alanlarının kontrol edildiğini ifade eden Karaca, bitkilerde herhangi bir sorun olmadığının tespit edildiğini kaydetti.

        Karaca, düzenli periyotlarla incelemelerin devam edeceğini aktardı.

        - Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

        Babaeski ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında, Babaeski Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

        Sağlıklı bir gelecek için bağımlılıkla mücadelenin önemli olduğunu ifade eden Orhan, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

        Babaeski Devlet Hastanesi Başhekimi Gülay Sarıçam da ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        - Doğal gaz altyapı çalışmaları

        Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kale Mahallesi'nde devam eden çalışmaları takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Özalp, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, yaklaşık 12 kilometrelik hattın yıl içerisinde tamamlanacağını söyledi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

