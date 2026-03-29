Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, tedavi gören hastaları ziyaret etti
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.
Giriş: 29.03.2026 - 10:30
Bulut, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hasta yakınlarıyla da sohbet eden Bulut, her fırsatta hastane ziyaretlerinde bulunduğunu belirtti.
Bulut, özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına da başarı diledi.
