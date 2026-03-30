Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce su ürünleri denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, Kofçaz ilçesinde balık satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, balıkların asgari avlanabilir boyları incelendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.