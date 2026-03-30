Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklareli'nde Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

        Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 08:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkeze bağlı Yündalan köyünde bulunan gölet, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına geldi.

        Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından göletin su seviyesi şubat ayı itibarıyla artmaya başladı.

        Göletin doluluk oranı yüzde 75 olarak ölçüldü.

        Çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

