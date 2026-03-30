Kırklareli'nde Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı

Kırklareli'nde yaz aylarında kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla yükseldi. Merkeze bağlı Yündalan köyünde bulunan gölet, yaz döneminde yaşanan kuraklık ve yüksek hava sıcaklığı nedeniyle kuruma noktasına geldi. Bölgede etkili olan sağanak ve kar yağışlarının ardından göletin su seviyesi şubat ayı itibarıyla artmaya başladı. Göletin doluluk oranı yüzde 75 olarak ölçüldü. Çevrede besicilik yapan üreticiler hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.