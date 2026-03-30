Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Haberleri

        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "İyileştiren kütüphane" yazdı

        Kırklarelili çiftçi pullukla toprağa iz bırakarak "İyileştiren kütüphane" yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "İyileştiren kütüphane" yazdı

        Kırklarelili çiftçi pullukla toprağa iz bırakarak "İyileştiren kütüphane" yazdı.

        Tarlasına yazdığı kutlama mesajlarıyla bilinen çiftçi Burak Tunçkol, Kütüphane Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmaya karar verdi.

        Tunçkol, Vize ilçesine bağlı Topçuköy'de araziyi tuval gibi kullanıp traktör pulluğu ile "İyileştiren kütüphane" yazdı.

        Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mete Karagöl de çalışmayı ilgiyle takip etti.

        Çalışmanın tamamlanmasının ardından Karagöl, Tunçkol ile tarla sahibi Adnan Dal ve kütüphane personeli tarlada bir süre kitap okudu.

        Karagöl çalışmasından dolayı Tunçkol'a plaket verdi.

        Kütüphane Haftası'nda farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade eden Karagöl, tüm vatandaşları kütüphanelere davet etti.

        Tunçkol ise kütüphanelerin bilgi yuvası olduğunu belirtti.

        Öğrenmenin ve okumanın yaşının olmadığını vurgulayan Tunçkol, "İnsanların bilgili olması için okuması gerekiyor. Bu yazıyı, yeni neslin bilgili olmasını istediğim için yazdım. 'Kütüphanede okunan her kitap ışık olacaktır' diye düşünüyorum." dedi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı
        Kırklareli'nde Yündalan Göleti'nin doluluk oranı yağışlarla arttı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nde su ürünleri denetimi yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü 22 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 5'i hükümlü 22 kişi yakalandı
        Lüleburgaz'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Lüleburgaz'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde ihracat yapan gıda firmalarını denetledi
        Kırklareli'nde ihracat yapan gıda firmalarını denetledi