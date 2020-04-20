Kırklareli'nin Kurudere köyündeki karantina süresi 7 gün uzatıldı

<br>KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina alınan Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyünde, yeni bir vakanın tespit edilmesi üzerine karantina süresi 7 gün daha uzatıldı.<br>Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, iki kişide koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 6 Nisan günü saat 16.00'da, 14 gün süreyle karantina altına alındı. Kararın ardından 349 kişinin yaşadığı köyün giriş ve çıkışları bariyerle kapatıldı, jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Trakya'da koronavirüs karantinası altına alınan ilk köy olan Kurudere'de yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu'nca sağlandı.<br>Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, karantina altında bulunan Kurudere köyünde son günlerde tespit edilen yeni bir covid-19 pozitif vakası nedeniyle karantina süresinin 7 gün süreyle uzatıldığı açıklandı. Açıklamada, şöyle denildi:<br>"İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilçemiz Kurudere köyünde yaşayan iki vatandaşımızda tespit edilen Covid-19 pozitif vakaları sonrası bu kişilerin köyde bulunan diğer vatandaşlarımızla da temas kurduğunun tespit edilmesi, köylerde komşuluk ilişkilerinin aktif olması ve bu bağlamda fiziksel temasın yoğun olması nedeniyle salgının yayılımının önüne geçmek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 06.04.2020 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınan ilçemiz Kurudere köyünde son günlerde tespit edilen yeni bir Covid-19 pozitif vakası sebebiyle karantina süresinin 7 gün süreyle uzatılmasına ve süre sonunda söz konusu kararın İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca tekrardan değerlendirilmesine,oy birliği ile karar verilmiştir."DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Pınarhisar Gurbet GÖKÇE<br>2020-04-20 18:44:06<br>

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