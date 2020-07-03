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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli’de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda dedektör ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet obje ele geçirildi. Vize ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 5 kişi yakalanırken, durdurulan otomobilden eski dönemlere ait olduğu iddia edilen bir adet altın kolye, 4 adet bronz sikke ve 2 adet tarihi yüzük bulundu.

Kırklareli’de tarihi eser operasyonu: 5 gözaltı

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda dedektör ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet obje ele geçirildi. Vize ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 5 kişi yakalanırken, durdurulan otomobilden eski dönemlere ait olduğu iddia edilen bir adet altın kolye, 4 adet bronz sikke ve 2 adet tarihi yüzük bulundu.
Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Beylik Mahallesi'nde adli makamlarca alınan arama kararının ardından T.E. isimli şahsın ikametinde, jandarma ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın ikametinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet obje, 2 adet metal dedektör ve çok miktarda dedektör parçası ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda soruşturma işlemlerine başlandı. Konuyla ilgili şüpheli T.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Vize'nin Kıyıköy beldesinde de A.T. isimli şahsın idaresindeki otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramalarda eski dönemlere ait olduğu iddia edilen bir adet altın kolye, 4 adet bronz sikke ve 2 adet tarihi yüzük bulundu. Konuyla ilgili düzenlenen operasyonda T.E., A.T., N.A., Y.E. ve B.E. isimli 5 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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