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Kırklareli'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

DHA

Kırklareli'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı


KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu Mehmet Manav (51) ile Hayri Denk (45) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kavaklı beldesi yakınlarında meydana geldi. Babaeski ilçesinde oturan ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalıştıkları fabrikaya gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Yalçın yönetimindeki 35 GE 1843 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Manav ile Hayri Denk'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Gürkan Yalçın ile Serbülent Ün yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2020-08-05 12:31:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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