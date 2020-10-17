Kırklareli'de 'sahte içki'den bir ölüm daha



Şenol AKSOY/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, sahte içkiden zehirlenen Soner Tolukan´ın ardından Tayfun Yatkın da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yatkın´ın ölümüyle Kırklareli´de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın ile M.B. ve T.A., önceki akşam saatlerinde alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli´deki hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, dün akşam saatlerinde, Tayfun Yatkın ise bugün hayatını kaybetti. Diğer 2 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan ve Tayfun Yatkın´ın da ölümleriyle, Kırklareli'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 3´e yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Şenol AKSOY

2020-10-17 20:51:46



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