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        Haberler Gündem Güncel Kırklareli'nde 4 günlük deniz yasağı! | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nde 4 günlük deniz yasağı!

        Kırklareli'nde dört gün denize girilmesi yasaklandı. Açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşullarına dikkat çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2025 - 09:44 Güncelleme: 06.08.2025 - 09:44
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        Kırklareli'nde 4 günlük deniz yasağı!
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        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle dört gün denize girişlere yasak getirildi.

        AA'da yer alan habere göre Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 6-9 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

        Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

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