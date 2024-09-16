Temiz bir çevre için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Bulut, şöyle devam etti: "Hep birlikte tüm mahallelerimizde bir seferberlik ilan edip, Kırklareli'ni Türkiye'nin en temiz kenti haline getirmek tek amacımız. Projemiz, her mahallemize bir spor tesisi yapana kadar devam edecek. Çok heyecanlıyım, çocuklarımızı sürece dahil edeceğimiz için. Projemize en çok pozitif tepki çocuklarımızdan geliyor, gençlerimizden geliyor. Onların böyle bir farkındalık projesinde yer alması bizi geleceğe dair daha umutlu kılıyor. Dolayısıyla onlarla bu projeyi sürdürmek bizi heyecanlandırıyor."