Kırklareli'nde kar etkili oldu... Eğitime bir gün ara verildi, trafikte önlemler alındı
Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Taşımalı eğitim de dahil olmak üzere bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Valilik, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağını açıkladı
EĞİTİME 1 GÜN ARA
AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
TAŞIMALI EĞİTİME DE ARA VERİLDİ
İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
VALİLİKTEN TRAFİK AÇIKLAMASI
Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkamayacağı bildirildi.
TEDBİRLER ALINDI
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.