Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Kırklareli'nde kar etkili oldu... Eğitime bir gün ara verildi, trafikte önlemler alındı

        Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezinde eğitime bir gün ara verildi. Taşımalı eğitim de dahil olmak üzere bazı kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Valilik, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:04 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde trafik yasağı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        EĞİTİME 1 GÜN ARA

        AA'daki habere göre; Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

        TAŞIMALI EĞİTİME DE ARA VERİLDİ

        İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        REKLAM

        VALİLİKTEN TRAFİK AÇIKLAMASI

        Kırklareli Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkamayacağı bildirildi.

        TEDBİRLER ALINDI

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşulları sebebiyle önleyici tedbirler alındığı bildirildi. Açıklamada, trafikte seyir ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkamayacağı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sağanak sonrası denizin rengi değişti

        Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti. (AA)

        #KIRKLARELİ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Restoranda servis ücreti istisnası
        Restoranda servis ücreti istisnası
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Avrupa'da Çinli otomobil alarmı
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        2026 iyi başlamadı
        2026 iyi başlamadı