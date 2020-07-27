Kırklareli'nin meşhur Kavakdere karpuzunda hasat başladı

AA

Köyde 30 üretici tarafından yaklaşık 600 dönüm alana ekilen karpuzlar, hummalı bir mesainin ardından hasat ediliyor.

Toplanan karpuzlar kamyon ve traktörlere yüklenerek Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da satışa sunuluyor.

Bu yıl dönüm başına 10 ton verim beklenen köyde, sezonun ilk hasadı, AA tarafından drone ile görüntülendi.

Kırklareli Köy-Koop Başkanı ve üretici Nedai Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Istranca Dağları'nın temiz havasında yetişen ve haziran ayı yağışlarıyla güzel gelişen karpuzların lezzetine övgü yaparak, bu yıl verimin de iyi olduğunu söyledi.

Üretici Hasan Çetin ise karpuz üretiminin çok zorlu olduğunu vurguladı.

Bu yıl güzel bir verim elde etmeyi öngördüklerini ifade eden Çetin, "1970'li yıllardan bu yana köyümüzde karpuz üretilmekte. Biz karpuz üretimine önem veriyoruz, çünkü toprağımız buna elverişli. Bugünlere gelmek tabi kolay olmadı. Kavakdere karpuzu artık bir marka oldu." dedi.