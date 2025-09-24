Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kırklareli'nin Taşlık Göleti de kurudu | Son dakika haberleri

        Kırklareli'nin Taşlık Göleti de kuraklık nedeniyle susuz kaldı

        Daha önce Müsellim Göleti'nin kuruduğu, Oruçlu Göleti'nin de kuruma noktasına geldiği Kırklareli'nde şimdi de Taşlık Göleti, kuraklık nedeniyle susuz kaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:26 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nin Taşlık Göleti de kurudu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırklareli'nin Vize ilçesinin Balkaya köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan Taşlık Göleti'nin su seviyesi, yaz başından itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

        Bölgenin yağış almaması ve aşırı sıcaklık nedeniyle göl kurudu. Gölette ise çatlaklar oluştu.

        Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar telef olmuştu. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kırklareli Haberleri
        #kuraklık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sergen Yalçın'dan sürpriz karar!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi