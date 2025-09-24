Kırklareli'nin Taşlık Göleti de kurudu

Kırklareli'nin Taşlık Göleti de kuraklık nedeniyle susuz kaldı
Daha önce Müsellim Göleti'nin kuruduğu, Oruçlu Göleti'nin de kuruma noktasına geldiği Kırklareli'nde şimdi de Taşlık Göleti, kuraklık nedeniyle susuz kaldı
Kırklareli'nin Vize ilçesinin Balkaya köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan Taşlık Göleti'nin su seviyesi, yaz başından itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.
Bölgenin yağış almaması ve aşırı sıcaklık nedeniyle göl kurudu. Gölette ise çatlaklar oluştu.
Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar telef olmuştu. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.