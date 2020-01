Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Nasip olursa ileriye gitmek istiyoruz

ZTK'da Fenerbahçe ile eşleşen Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can, kurayı değerlendirdi. Volkan Can, ''Her iki takım için de hayırlı olmasını diliyorum. Biz turu geçtikten sonra zaten açıklamamızda dedik ki; Fenerbahçe Kulübümüz Kırklarelimize gelsin. Çünkü ilimizin reklamı için, Trakyamızın reklamı için önemli bir faktördü. Çünkü biz Kırıkkale ile Kırklareli'nin karıştırılmasını artık istemiyorduk. Bu konu hakkında da bayağı önümüz açıldı. Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Biz dostuz, burada yeneriz yeniliriz, turu atlarız ya da atlamayız, iyi mücadele edip görsel olarak da en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Artık ondan ötesini de Allah nasip ederse ileri gitmek istiyoruz. Etmezse de canımız sağ olsun. Biz burada hep beraber Trakya halkının ne kadar misafirperver olduğunu göstermek istiyoruz'' dedi.

FENERBAHÇE İDARİ MENAJERİ VOLKAN BALLI: ''KIRKLARELİSPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI''

Fenerbahçe İdari Menajer Volkan Ballı ise büyük takımlardan birinin Kırklareli'ye gitmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, ''Özellikle de Fenerbahçe'nin gitmesi; Trakya'da çok sayıda taraftarımız var. Onlarla da kucaklaşacağız. Bizim için bu çok önemli. Ayrıca ben Kırklarelispor'u tebrik ediyorum. Çok önemli bir başarıya imza attılar, çeyrek finale çıktılar. Bu çok fazla rastlanan bir şey değil açıkçası. Kupanın güzelliği burada zaten. Ben her iki takıma başarılar diliyorum. Dediğim gibi bütün Trakya'daki taraftarımızı oradaki maça bekliyoruz. İlk maçın da orada olması şöyle bir avantaj, çok fazla seyahat etmeyeceğiz kış şartlarında. Bütün takımlar önemli tabii ki bu seviyeye gelmiş takımlar ama aynı zamanda seyahatler de aynı zamanda etkiliyor. Bu anlamda bir avantaj olarak görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum'' diye konuştu.