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        Haberler Spor Diğer Güreş Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı: Güreşecek 40 başpehlivan belli oldu - Diğer Haberleri

        Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı: Güreşecek 40 başpehlivan belli oldu

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 663'üncü randevusunun ilk gün müsabakaları tamamlandı. Başpehlivanlık ön eleme turlarında rakiplerini yenen 8 başpehlivan, adını diğer müsabakalara yazdırdı. Cumartesi gününden itibaren altın kemer için güreşecek 40 başpehlivan belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:54 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:58
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        Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları tamamlandı!
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        663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ön eleme ikinci tur güreşleri sonucuna göre ilk 8'e girmeyi başaran başpehlivanlar, başpehlivanlık müsabakalarında güreşmeye vize aldı.

        Sarayiçi Er Meydanı'ndaki ön eleme birinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen Bekir Eryücel, Yalçın Üncül, Yunus Emre Yaman, Şahali Kurt, Seçkin Duman, Cengizhan Şimşek, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Ali Yanatma, Semih Turgut, Hamza Özkaradeniz ve güreşmeden tur atlayan Hasan Cengiz, ön eleme ikinci tur güreşleri kura çekimi için er meydanına çağrıldı.

        Kura sonucu Hasan Cengiz - Ali Yanatma, Yunus Emre Yaman - Bekir Eryücel, Semih Turgut - Seçkin Duman ve Yalçın Öncül - Cengizhan Şimşek eşleşmeleri oluştu.

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        Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın ve Hamza Özkaradeniz ise kura numaralarına göre tur atlayıp ilk sekizin içerisinde yer aldı.

        Turda en dikkat çekici güreş ilk dakikaları atak başlayan Yalçın Öncül ile Cengizhan Şimşek arasında yaşandı.

        2022 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmasına rağmen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca ünvanı iptal edilen Cengizhan Şimşek güreşin ilk dakikalarında atak bir performans sergiledi. Bastırmayla rakibini yormaya çalışan Cengizhan Şimşek, çok sayıda kazık denemesi yaptı.

        Oyunlarından galibiyet gelmemesi nedeniyle Cengizhan Şimşek daha pasif bir güreş stratejisine geçince bunu rakibi Yalçın Öncül kendi lehine değerlendirdi. Bir süre Yalçın Öncül'ün atak sergilediği güreş uzun bir süre neredeyse ataksız şekilde sürdü. Normal sürede yenişme çıkmayan güreşte puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde Cengizhan Şimşek, rakibinden puan alarak turu geçmeyi başardı.

        Sonuçlara göre Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman ön elemeyi geçerek başpehlivanlık güreşlerinde yer almayı başardı.

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