Kırkpınar için resmi açılış töreni yapıldı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, seneye başpehlivanlık güreşlerinde artık puanlama sisteminin olmayacağını söyledi.

Ata sporu olan ve geçmişten günümüze devam eden yağlı güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenen resmi açılış töreninde dev Türk bayrağı açılarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Edirne'de sabah saat 09.00 itibarıyla 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin startı verildi. Gün boyu kıran kırana devam eden mücadelelerin ardından ise akşam saatlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

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Türkiye’nin başpehlivanının belirlendiği Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, coşkulu şekilde başladı.

Geçtiğimiz yıl 2 bin 475 pehlivanın kayıt yaptırdığı ve rekor katılımla gerçekleştirilen güreşlerin bu yıl 662'ncisi düzenleniyor. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bu yıl ise 14 boyda 53’ü başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 141 pehlivan kayıt yaptırdı.

Düzenlenen törene Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve güreşseverler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende, 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş, Türk bayrağını göndere çekti. "Yağlı güreşi yaşatacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız" Kırkpınar'ın başlangıcının Edirne'nin fethi ile birlikte bin 361 yılı tarihi kabul edilen Kırkpınar yüzlerce yıldır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaştığını söyleyen Vali Vekili Sıdkı Zehin, yağlı güreşin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bu konuda tüm gayreti göstereceklerini aktaran Zehin, "İnanıyorum ki Türk'ün cesaret ve asaletinin sergilendiği Türkiye başpehlivanın belli olduğu Kırkpınar, ağasıyla, pehlivanıyla, altın kemeri, seyircisi, davulcusu ve cazgırıyla inşallah yüzlerce yıl devam edecektir" dedi.

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"Bu göz bebeğini hep birlikte korumak zorundayız"

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılışını büyük bir keyif ve mutlulukla yaptıklarını söyleyen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türk yağlı güreşleri kadar UNESCO tarihi mirasının da bir gözbebeği olduğunu ve bu gözbebeğini hep birlikte korumak zorunda olduklarını ifade etti.

"Gelecek sene Kırkpınar'da puanlama olmayacak"

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin bu sene artık son kez bu formatı ile seyircilerin karşısına çıkacağını söyleyen Türkiş, "Önümüzdeki yıldan itibaren seyircilerimiz çok daha heyecanlı, çekişmeli ve gerçek anlamına uygun bir Kırkpınar görecekler. Bu sayıların azalması sonrası gelecek sene yapılacak yeni formattaki ilk Kırkpınar'da başpehlivanlık güreşlerimiz puanlama olmadan yapılacak. Tarihi mirasına uygun şekilde gelecek sene yapacağız. Önümüzdeki yıllar Kırkpınar Güreşlerini sadece başpehlivanlıkta değil diğer güreşlerde de bunu yapar hale getiririz bu onur da bizlere yeter" ifadelerine yer verdi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin hayırlı olmasını dileyen Ağa Seyfettin Selim de pehlivanların bu dualı çayırda yiğitçe ve delikanlıca güreşeceğine inandıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Er Meydanı'nda hazır bulunan pehlivanlar, hakemler, cazgırlar ve davul zurna ekibinin yer aldığı kortej, bando eşliğinde Er Meydanı'nı dolaştı.

Kırkpınar’ın olmazsa olmaz unsurlarından olan ve ritimleriyle güreşe heyecan katan davul-zurna ekibi, protokol tribünü önünde kısa bir gösteri yaptı. İlk gün minik pehlivanların güreş tutması ile başlayan müsabakalar hafta sonu diğer boylardan güreşçilerin mücadelesi ile devam edecek. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 9 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek başpehlivanlık final güreşiyle sona erecek.