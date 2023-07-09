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        Kırkpınar'ın güreş ağalığını mevcut ağa Seyfettin Selim kazandı

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde gelecek yılın güreş ağalığı ihalesini mevcut ağa Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle kazandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 15:36
        Kırkpınar'ın ağası tekrardan Seyfettin Selim!
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        Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık çeyrek final güreşleri sonrası Kırkpınar Güreş Ağalığı ihalesi yapıldı.

        Ağalık sembolü koçu almak için ihaleye bugüne dek 9 milyon 326 bin lira ödeyen mevcut güreş ağası Seyfettin Selim ve iş insanı Mehmet Tüyyüz katıldı.

        Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan selamlama konuşması yaparak ihaleyi 4 milyon 223 liradan açtı.

        Ağa adayları sırayla peyleri yükseltirken, Seyfettin Selim 22 milyon 222 bin lira bedelle 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalığını kazandı.

        Bu sonuçla 15. kez Kırkpınar Güreş Ağası olan Selim, Türk'ün sporuna 22 milyon 222 bin liranın da az olduğunu belirterek, "Ata sporumuza helali hoş olsun." dedi.

        Gürkan da Selim'in Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dördüncü altın kemeri almaya hak kazandığını söyledi.

        Ardından Selim, er meydanına inerek davul zurna eşliğinde tribünleri selamladı.

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