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        Haberler Gündem Güvenlik Kırmızı bültenle aranan Rus dolandırıcı Türkiye'de yakalandı

        Mavi bültenle aranan Rus dolandırıcı Türkiye'de yakalandı

        Interpol tarafından mavi bültenle dolandırıcılık suçundan aranan Rus uyruklu A.B., İzmir'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.04.2024 - 10:36
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        Mavi bültenle aranıyordu: Türkiye'de yakalandı
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        İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesi Rusya'da dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen Interpol tarafından mavi bültenle aranan A.B.'nin, Güzelbahçe'de olduğunu belirledi.

        Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nde arandığına dair kayıt bulunan A.B.'nin yakalanması için harekete geçildi.

        Adrese yapılan baskınla kaldığı evde yakalanarak gözaltına alınan A.B., sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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        #dolandırıcılık
        #İzmir
        #rus dolandırıcı
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