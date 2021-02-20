Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Kırmızı Oda dizisi 25. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Peki Kırmızı Oda 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
KIRMIZI ODA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kırmızı Oda 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
KIRMIZI ODA 25. SON BÖLÜM ÖZETİ
Kırmızı Oda'nın 25. Bölümünde; Kumru (Aslıhan Gürbüz),gelin olma hikayesini Doktor Hanım’a anlatır. Nazlı (Pınar Deniz),önceki ilişkisinde yaşadığı korkuların Recai (Gökhan Yıkılkan) ile evliliğini nasıl etkilediğini Doktor Hanım sayesinde fark eder.
Annesini de kaybettikten sonra kimsesiz kalan Sadi (Erkan Petekkaya),hikayesinin devamında üvey annesi Bahar’ın yanına yerleşir. Sadi, o evde yaşadıklarını, kendisini hastalığına adım adım sürükleyen huzursuz günleri Doktor Hanım’la paylaşır.
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