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Kırmızı Oda 41. son bölümünde; Zafer (Yiğit Özşener),babası Vahit'in ölümünün ardından hissettiği yalnızlık duygusunu Doktor Hanım'a açarken, çocukluğunda babası ile geçirdiği güzel günleri de Nurcihan ile birlikte yad eder. Kırmızı Oda 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kırmızı Oda 41. son bölüm...

KIRMIZI ODA 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırmızı Oda'nın 41. Bölümünde; Nurcihan (Itır Esen),veraset için gelen avukatlar aracılığıyla otelin Vahit tarafından Mitra'ya bırakıldığını duyup aldatıldığını anlar. Bu gelişme üzerine Vahit'e bile açamadığı duygularını ilk defa Doktor Hanım'la paylaşır.

Eski dostu Miço ile kavuşmanın sevincini yaşayan Sadi (Erkan Petekkaya) hikayesinin devamında Hamdi ile arasındaki buzları nasıl erittiğini Doktor Hanım'a anlatır.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan