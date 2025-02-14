Kırsala terk edilen 'Minik' adlı eşeğe 21 yıldır bakıyor

İstanbul'da çalışırken emekli olan 3 çocuk babası Turan İkinci, şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşmak ve doğayla iç içe yaşamak için 22 yıl önce eşiyle memleketi Ağın'ın Saraycık köyüne döndü.

Köyde günlerini bahçede tarımla uğraşarak değerlendiren İkinci, yaşlandığı ve yük taşıyamadığı gerekçesiyle 21 yıl önce sahibi tarafından bir eşeğin köyün kırsalında buldu.

Eşeği sahiplenen, bakımını üstlenen İkinci, ona evinin bahçesinde bir de barınak yaptı.

İkinci, zamanla arkadaşı olarak gördüğü eşeğe Minik adını verdi.

Minik sayesinde hayvanlara duyduğu sevgi günden güne gelişen İkinci, 60 haneli köyde yaşayanların kış aylarında kent merkezine gitmesi nedeniyle sahipsiz kalan 40'ı aşkın kedi ve köpek ile onların yavrularını da 15 yıldır besliyor.

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"ZAMANLA MİNİK VE BEN ARKADAŞ OLDUK"

İkinci, 30 yaşında olduğunu tahmin ettiği Minik'in köydeki hayatına renk kattığını, onunla ilgilenmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Yıllarca çalıştıktan sonra kendisi gibi emekliliği hak eden Minik'in kırsala terk edilmesine vicdanı el vermediği için onu sahiplendiğini anlatan İkinci, "Bir ramazan ayıydı getirip köyün yakınlarına bırakmışlardı. Kıyamadım, aldım getirdim. Zamanla 'Minik' ve ben arkadaş olduk. Ben 'Minik'siz olamam, 'Minik' de bensiz olamaz" dedi.

İkinci, Minik'in 21 yıldır köyde gezindiğini, uyuyup, dinlendiğini belirterek, eşek Minik ile kurduğu arkadaşlığın hayvanlara olan sevgisini artırdığını ifade etti.

KÖYDEKİ 40'I AŞKIN KEDİ VE KÖPEĞİ DE BESLİYOR

Tanıdığı hayvanseverlerin gönderdiği mamalarla köyde 40'ı aşkın kedi ve köpeğe günlük mama desteğinde bulunduğunu aktaran İkinci, "Sabah saat 06.30-07.00 gibi onlar için kalkıyorum, mamalarını ve sularını veriyorum. Sabahtan akşama kadar onlarla ilgileniyorum. Başka bir işim yok, emekli insanım, günlerimi onlara adadım. Ölene kadar da onlara bakacağım" diye konuştu.

İkinci, son birkaç yıldır köyünde ve civar köylerde kedi ve köpek sayısının arttığını dile getirerek, ailelerin yavrularına bakamayacağı hayvanları kısırlaştırması gerektiğini, bu konuda yetkili kurumlardan destek beklediklerini kaydetti.