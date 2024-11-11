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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

        Kırşehir'de husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 01:46 Güncelleme: 11.11.2024 - 01:46
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        Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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        Kırşehir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kılıçözü Sanayi Sitesi yakınlarında karşılaşan ve husumetli oldukları ileri sürülen iki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        AA'nın haberine göre; kavgada tabancayla vurulan M.İ. ve R.Ö. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.İ, yaşamını yitirdi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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