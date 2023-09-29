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        AK Parti'li Yılmaz: Seçime yönelik `Bir eksiğimiz var mı´ diye değerlendirmemiz oluyor

        AKParti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "2024 yerel seçimleri çalışmalarını biz yeni başlatmadık. Biz o çalışmalara 2019´un 31 Mart seçimlerinden bu yana başlattığımız çalışmalarla zaten hazır hale gelmiştik. Ama tabii ki seçim sürecine girdiğimiz bugünlerde tekrar kendimizi güncelleyip, kendimize `bir eksiğimiz var mı?´ diye baktığımız, değerlendirmemiz oluyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:09 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:10
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        AK Parti'li Yılmaz: Seçime yönelik `Bir eksiğimiz var mı´ diye değerlendirmemiz oluyor
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        AKParti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "2024 yerel seçimleri çalışmalarını biz yeni başlatmadık. Biz o çalışmalara 2019´un 31 Mart seçimlerinden bu yana başlattığımız çalışmalarla zaten hazır hale gelmiştik. Ama tabii ki seçim sürecine girdiğimiz bugünlerde tekrar kendimizi güncelleyip, kendimize `bir eksiğimiz var mı?´ diye baktığımız, değerlendirmemiz oluyor" dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Yılmaz, yerel seçimlerin hazırlıklarına hızla devam ettiklerini belirterek, "2024 yerel seçimleri çalışmaları biz yeni başlatmadık. Biz o çalışmalara 2019´un 31 Mart seçimlerinden bu yana başlattığımız çalışmalarla zaten hazır hale gelmiştik. Ama tabii ki seçim sürecine girdiğimiz bugünlerde tekrar kendimizi güncelleyip, kendimize `bir eksiğimiz var mı?´ diye baktığımız, değerlendirmemiz oluyor. AK Parti büyük bir aile, bir siyasi kadro, büyük bir siyasi organizasyon. Demokratik bir hukuk devleti statüsünde olan Türkiye´miz aslında hakikaten AK Parti'yle dünyanın en muhteşem siyasi organizasyonunu başarmış, kurmuş ve bununla ülkeyi 21 yıldır yönetmek gibi bir başarıyı elde etmiştir. Tabii bu başarının lideri Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ürün onun ürünüdür" diye konuştu.

        'AK PARTİ, DÜNYANIN EN BÜYÜK SİYASİ HAREKETİDİR'

        AK Parti´nin büyük bir parti olduğunu belirten Yılmaz, "AK Parti siyasi hareketi, dünyanın en büyük siyasi hareketidir. Yaklaşık 12 milyon üyesi olan ve aşağı yukarı 2,5 milyonu teşkilat mensupları olan kadrosuyla dünyanın en büyük siyasi hareketidir. Türkiye'de bin 392 belediye var. Bu bin 392 belediyenin 810 tanesi AK Parti´li, 231 tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Toplamda Cumhur İttifakı bin 41 belediyeyle, yani bin 392 belediyenin neredeyse yüzde 60´ı Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyor. Bildiğiniz gibi 30 büyük şehrin 15´i bizde. 51 il belediyesinin 25´i bizde" ifadelerini kullandı.

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