Kırşehir'de, CHP'den istifa eden 12 kişi AK Parti'ye geçti

CHP Kırşehir İl ve Kadın Kolları üyesi 12 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye üye oldu. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Derya Durmuş, Fırat Durmuş, Arife Durmuş, Zeynep Kutluca, Leman Pınar, Döne Uçar, Sedef Uçar, Yeter Şen, Nuriye Aytemir, Hülya Topcuoğlu, İsmail Uçar, Muhammed Uçar için AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında rozet töreni düzenlendi.

CUMHURİYET Halk Partisi Kırşehir İl ve Kadın Kolları üyesi 12 kişi partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

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