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        Kırşehir'de, CHP'den istifa eden 12 kişi AK Parti'ye geçti

        CUMHURİYET Halk Partisi Kırşehir İl ve Kadın Kolları üyesi 12 kişi partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:00
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        Kırşehir'de, CHP'den istifa eden 12 kişi AK Parti'ye geçti
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        CUMHURİYET Halk Partisi Kırşehir İl ve Kadın Kolları üyesi 12 kişi partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti.

        CHP Kırşehir İl ve Kadın Kolları üyesi 12 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye üye oldu. CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Derya Durmuş, Fırat Durmuş, Arife Durmuş, Zeynep Kutluca, Leman Pınar, Döne Uçar, Sedef Uçar, Yeter Şen, Nuriye Aytemir, Hülya Topcuoğlu, İsmail Uçar, Muhammed Uçar için AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında rozet töreni düzenlendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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