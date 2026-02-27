Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 50 litre etil alkol, 6 litre kaçak alkol ve 1,5 litre alkol aroması ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 50 litre etil alkol, 6 litre kaçak alkol ve 1,5 litre alkol aroması ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Boztepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 ikamette yaptıkları aramada 50 litre etil alkol, 6 litre kaçak alkol ve 1,5 litre alkol aroması ele geçirdi.
Gözaltına alınan E.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.