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        Kırşehir'de kurban pazarının en büyüğü 1 tonluk 'Paşa', 230 bin TL'den satıldı

        KIRŞEHİR Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda 1 ton 25 kilogramlık 'Paşa' isimli boğa, 230 bin TL'ye satıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:36 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:40
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        Kırşehir'de kurban pazarının en büyüğü 1 tonluk 'Paşa', 230 bin TL'den satıldı
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        KIRŞEHİR Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı’nda 1 ton 25 kilogramlık 'Paşa' isimli boğa, 230 bin TL'ye satıldı. Boğanın sahibi Abdullah Köksal, "Hayvanımız 24 aylık yaşını doldurmuş tam kurbanlık. 1 ton 25 kilo ağırlığında. Pazarlığımızı da yaptık. Arkadaşımıza 230 bin TL’ye verdik" dedi.

        Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı’nda şehir içi ve dışından hayvanlar getirilmeye devam ediyor. Küçükbaş hayvanlar 16 bin liradan başlayıp 22 bin liraya kadar alıcısını bulurken, büyükbaş hayvanlarda ise hisse 30 bin liradan başlıyor. Pazarın rekortmen büyükbaşı ise 1 ton 25 kilogram ağırlığı ile Abdullah Köksal'a 'Paşa' isimli boğa oldu. Bugün yapılan pazarlık sonucu 230 bin TL'ye satılan kurbanlık hakkında bilgi veren Abdullah Köksal, "Damızlık tosunlarımızı kendi yaylım mallarımızla üretiyoruz. Yaylımdan aldık geldik. Burada da arkadaşımıza nasip oldu. Hayvanımız 24 aylık yaşını doldurmuş tam kurbanlık. 1 ton 25 kilo ağırlığında. Pazarlığımızı da yaptık. Arkadaşımıza 230 bin TL’ye verdik” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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