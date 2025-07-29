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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis, Kırşehir'de toprağa verildi

        DİYARBAKIR'da geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 30 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Baldede (34), memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 29.07.2025 - 18:18
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis, Kırşehir'de toprağa verildi
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        DİYARBAKIR’da geçirdiği motosiklet kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede 30 gün sonra hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Baldede (34), memleketi Kırşehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

        Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 2 çocuk babası polis memuru Yusuf Baldede, iş çıkışında motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Baldede, doktorların tüm müdahalesine rağmen 30 gün sünra kurtarılamadı. Baldede’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kırşehir’e gönderildi. Merkeze bağlı Ali Çam Caminde kılınan cenaze namazına, Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yusuf Baldede, kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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