Kırşehir'de dronla yasa dışı ekilen kenevir tespit edildi

Ardından jandarma ekiplerinin N.U'ya ait bahçede yaptıkları aramada yasa dışı olarak ekilen 9 kök kenevir ele geçirildi.

Kırşehir İl ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine yakın kırsalda bir bahçede yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde bir bahçede dronla yapılan aramada yasa dışı olarak kenevir ekildiği belirlendi.

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