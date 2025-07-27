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        Kırşehir'de "AK Parti Teşkilat Akademisi" gerçekleştirildi

        AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kırşehir'de "AK Parti Teşkilat Akademisi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 27.07.2025 - 16:24
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        Kırşehir'de "AK Parti Teşkilat Akademisi" gerçekleştirildi
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        AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kırşehir'de "AK Parti Teşkilat Akademisi" programı gerçekleştirildi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda teşkilat mensuplarına, partinin temel değerlerinden güncel gelişmelere, kamuoyu gündeminden siyasal iletişime kadar birçok alanda kapsamlı eğitimler verildi.

        Akademi programında, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş "Yarınlar İçin Teşkilat", İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk "AK Değerler Eğitimi", Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan "Sıkça Sorulan Sorular" ve akademisyen Yeliz Albayrak ise “Siyasal İletişim ve Yeni Medya" sunumuyla teşkilat mensuplarına bilgi aktardı.

        Programı değerlendiren AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, teşkilatta bir aidiyet bilinci ve mensubiyet şuuru bulunduğunu, inançla yürüyen kadroların liderinin izinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

        Ünsal, "Teşkilat Akademisi, sadece bir eğitim değil, AK Parti'nin güçlü vizyonunu, yenilenme iradesini ve Türkiye'nin yarınlarına duyduğu inancı bir kez daha ortaya koymuştur. Bu dava, istikrarın, hizmetin ve milletin davasıdır. Bu teşkilatlar, her şartta sorumluluk almaya hazır, milletin emanetini omuzlayan büyük bir iradedir. Ve bu hikayenin adı AK Parti'dir" ifadelerini kullandı.

        Programa, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, önceki dönem milletvekillerinden Hacı Turan, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Ozan, belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

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