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        Kırşehir'de huzur uygulaması yapıldı

        Kırşehir'de polis ekiplerince kent merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:15 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:15
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        Kırşehir'de huzur uygulaması yapıldı
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        Kırşehir'de polis ekiplerince kent merkezinde huzur uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde asayiş olaylarının önlenmesi ve vatandaşların huzuru için denetim yaptı.

        Terme, Ankara, Atatürk ve Lise caddelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Uygulamada durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kontrolleri gerçekleştirildi.

        Toplam 284 kişinin sorgulandığı denetimlerde, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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