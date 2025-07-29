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        Kırşehir'de 48 litre etil alkol ve 1 litre kaçak votka ele geçirildi

        Kırşehir'de jandarma ekipleri kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:01
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        Kırşehir'de 48 litre etil alkol ve 1 litre kaçak votka ele geçirildi
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        Kırşehir'de jandarma ekipleri kaçak alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretiminin engellenmesi ve yapanların da yakalanması için çalışma yürüttü.

        Mucur ilçe merkezine yakın bir adreste kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine inceleme yapan jandarma ekipleri, adresi ve şüpheliyi takibe aldı.

        Düzenlenen operasyonda, A.Y'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 48 litre etil alkol, 1 litre kaçak votka ele geçirildi.

        Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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