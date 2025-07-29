Kırşehir'de 48 litre etil alkol ve 1 litre kaçak votka ele geçirildi

Düzenlenen operasyonda, A.Y'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 48 litre etil alkol, 1 litre kaçak votka ele geçirildi.

Mucur ilçe merkezine yakın bir adreste kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine inceleme yapan jandarma ekipleri, adresi ve şüpheliyi takibe aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretiminin engellenmesi ve yapanların da yakalanması için çalışma yürüttü.

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