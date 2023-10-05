KAEÜ'de EFQM çalışmalarında 75 oturum yapıldı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, EFQM modelini hayata geçirmek için yoğun çaba gösterdiklerini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, EFQM modelini hayata geçirmek için yoğun çaba gösterdiklerini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Tanıma ve Ödül Programı çalışmaları kapsamında, Türkiye Kalite Derneği (KALDER) dış değerlendirme ekibince üniversitede 75 oturum gerçekleştirildi.

Farklı birimlerde eş zamanlı 604 personelle görüşme gerçekleştirilerek, fakülteler, araştırma merkezleri ile koordinatörlüklerde yapılan çalışmalar incelendi.

EFQM çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Karahocagil, üniversitenin kurumsal mükemmeliyet yolculuğuna katkı sağlayacak sürecini, kendileri için bir iyileştirme fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

Karahocagil, Ahiler diyarında Ahilik kültüründen ilham alarak sürdürdükleri kalite yolculuğunda bir aşamayı daha geçmenin gururunu yaşadıklarını, EFQM modelini hayata geçirmek için yoğun çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şimşek de sürecin başarılı tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekibe teşekkür etti.