Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri

        Kırşehir Valisi Buhara, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 13.12.2023 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırşehir Valisi Buhara, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrencilerle buluştu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Vali Buhara, öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

        Buhara, geleceğin idarecileri olacağına inandığı öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Uluslararası düşünen insanlar haline gelmenin öğrencilerin ellerinde olduğunu, çok okuyarak ve çalışarak gelişebileceklerini vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

        "Merak edip araştırmalı, daima hep bir adım önde olma gayretinde olmalısınız. Bizler, toplumumuzun huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla görev yapıyoruz. Hizmetlerimizde vatandaş memnuniyeti esastır. Görevimizi yaparken yatırımları yakından takip ediyor, erenler şehri, insan ocağı Kırşehir'in eğitimde marka kent olma özelliğini daha yukarılara taşımayı arzu ediyoruz. Diliyorum ki sizler de mezun olduktan sonra önemli yerlere gelerek güzel işlerde bulunacak ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz."

        İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin de katkılarından dolayı Vali Buhara'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Gupse Özay'ın kriteri
        Gupse Özay'ın kriteri
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istedi
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, gelirde ve vergide adalet istedi
        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri yerli malı haftasını kutladı
        Kırşehir'de anaokulu öğrencileri yerli malı haftasını kutladı
        Cami tuvaletinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
        Cami tuvaletinde bulduğu altın ve para dolu çantayı sahibine teslim etti
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi
        Kırşehir'de afet farkındalık eğitimi ve tatbikatı düzenlendi
        İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa etti
        İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa etti
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi
        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi