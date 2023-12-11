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        İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa etti

        İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:12
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        İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa etti
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        İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Göçen, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Kırşehir Kurucu İl Başkanı olarak atandığı 2017'den bu yana görev yaptığını hatırlatarak, "Belediye başkan adayı olmadığım ve partimin önünü açarak kan değişikliği yaşamanın faydalı olacağı inancı ile geçtiğimiz hafta sözlü olarak bildirdiğim istifamı bugün Genel Başkanlık makamına ilettim." ifadelerini kullandı.

        İYİ Parti Kırşehir teşkilatına destek verenlere teşekkür eden Göçen, "Ülkemizde yaşanmakta olan zorlu süreçte İYİ Parti'ye ihtiyaç olduğuna inancımı, desteğimi ve Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e bağlılığımı bir kez daha ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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