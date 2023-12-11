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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi

        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, esnaf ziyareti yaparak talepleri dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:46
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, esnaf ziyareti gerçekleştirdi
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        AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, esnaf ziyareti yaparak talepleri dinledi.

        AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erkan, Ünsal ve Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Atatürk ve Terme caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

        Ziyaretlerde vatandaşlarla da sohbet eden Erkan, TBMM’ndeki çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

        Sahadan da kopmadıklarını ifade eden Erkan, gerek partideki görüşmelerinde gerekse ziyaretlerde kendilerine ulaşan talepleri sonuçlandırdıklarını ve ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini dile getirdi.

        Ünsal ise AK Parti Kırşehir Teşkilatı olarak her zaman beraberlik içerisinde olduklarını aktardı.

        Esnaf ve vatandaşın güvenini boşa çıkarmayacaklarını dile getiren Ünsal, yerel seçimlerle Kırşehir'e daha fazla hizmet ve proje kazandıracaklarını kaydetti.

        Erkan ve beraberindekiler, daha sonra MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ile bir araya geldi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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