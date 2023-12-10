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        Kırşehir'de restorandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Kırşehir'de bir restorandan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 10.12.2023 - 14:52
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        Kırşehir'de restorandaki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Kırşehir'de bir restorandan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kırşehir-Kırıkkale kara yolundaki restoranın çalışanları, iş yerine geldiklerinde kapının kırık olduğunu fark etti.

        İhbar üzerine restorana gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Görüntülerde kimliği belirlenen şüpheli E.D'nin (14) restoranın çevresinde dolaştıktan sonra kapıyı kırarak içeri girdiği, kasadaki 2 bin lirayı alarak kaçtığı görüldü.

        Kent merkezinde gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İşletme Müdürü Suat Köroğlu, gazetecilere, kamera kayıtlarında gördükleri şüphelinin sakin ve soğukkanlı davranışlarına çok şaşırdıklarını söyledi.

        Paranın çalınmasının yanı sıra dış kapının kırıldığını ve zarara uğradıklarını belirten Köroğlu, "Polis 1-2 saat içinde şüpheliyi yakaladı. Ama aldığı paranın yanında, verdiği 20 bin liralık zarar var. 2 bin lira için bize 20 bin liralık zarar verdi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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