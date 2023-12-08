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        Kırşehir'de zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 3 belediye çalışanı tutuklandı

        Kırşehir'de, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:27 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:27
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        Kırşehir'de zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 3 belediye çalışanı tutuklandı
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        Kırşehir'de, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından 3'ü tutuklandı.

        Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kırşehir Belediyesinde "zimmete para geçirme" ve "avans ödeme kaybı" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, belediye çalışanları G.Ü, M.A, B.K. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan M.T. savcılıktan serbest bırakıldı, G.Ü, M.A. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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