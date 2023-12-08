Kırşehir'de zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla 3 belediye çalışanı tutuklandı

Kırşehir'de, zimmetlerine para geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 belediye çalışanından 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Kırşehir Belediyesinde "zimmete para geçirme" ve "avans ödeme kaybı" iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, belediye çalışanları G.Ü, M.A, B.K. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.T. savcılıktan serbest bırakıldı, G.Ü, M.A. ve B.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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