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        Kırşehir'de kaza; eski Ticaret Borsası Başkanı Arslan hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı

        KIRŞEHİR'de,cip ile otomobilin çarpıştığı kazada eski İl Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan (70) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:40
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        Kırşehir'de kaza; eski Ticaret Borsası Başkanı Arslan hayatını kaybetti, 2 ağır yaralı
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        KIRŞEHİR'de,cip ile otomobilin çarpıştığı kazada eski İl Ticaret Borsası Başkanı Ali Arslan (70) hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında, Kırşehir-Çiçekdağı kara yolunun 20'nci kilometresi Çiçekdağı yol kavşağında meydana geldi. Yozgat istikametinden gelen Ali Arslan idaresindeki 40 AD 892 plakalı cip ile Ankara istikametinden gelen H.U. (60) yönetimindeki GP RZ 4040 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan A.U. (64) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Ali Arslan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Öte yandan Ali Arslan'ın 1996-1998 yılları arasında Kırşehir Ticaret Borsası'nda başkanlık görevinde bulunduğu belirtildi. Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Kırşehir'de toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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