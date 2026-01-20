Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Haberleri

        Kırşehir'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 22:33 Güncelleme: 20.01.2026 - 22:33
        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte etkili olan şiddetli don olayı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kapsamda, il genelinde motosiklet, motorlu bisiklet (mobilet), elektrikli scooter ve motorlu kurye faaliyetlerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmiş olup, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 08.00'e kadar trafiğe çıkışları yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere uymaları ve yetkili mercilerin yapacağı duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.






