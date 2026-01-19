Habertürk
        Kırşehir'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

        Kırşehir'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

        Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

        Giriş: 19.01.2026 - 23:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:28
        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre bu gece ilimizde beklenen şiddetli don ve buzlanma riski, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Özellikle motosiklet, scooter ve kurye sürücülerimizin kaza riskini en aza indirmek amacıyla 20 Ocak sabah saat 08.00'e kadar trafiğe çıkış kısıtlaması kararı alınmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliği adına alınan bu tedbire göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



